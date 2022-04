Damit die Iller im Unterallgäu wieder wertvoller Lebensraum wird

Plus Das Ufer wird zurückgebaut, das Gewässerbett aufgeweitet, Fische sollen „wandern“ können: Für das Projekt „Agile Iller“ sind Wege für Fußgänger und Radfahrer gesperrt und es gibt eine dringende Warnung.

Ein Spaziergang entlang der Iller ist beliebt, derzeit jedoch eingeschränkt. Ein großer Bereich ist im Rahmen des Projektes „Agile Iller“ abgesperrt. Die Projektverantwortlichen beobachten jedoch mit Sorge, dass die Sperrungen immer häufiger missachtet und umgangen werden. Warum das so gefährlich ist, wieso die Absperrungen unbedingt notwendig sind und wie es beim Projekt vorangeht: Wir haben nachgefragt.