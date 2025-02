Damit es ein Traumurlaub wird: Tipps von Reiseexperten

Im Winter vom Sommer zu träumen macht viel Freude. Viele Familien schmieden in diesen Wochen Urlaubspläne für die kommenden Monate. Aber wohin soll es gehen? Wo ist es schön und nicht zu überlaufen? Wo stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis und gibt es vielleicht sogar noch echte Geheimtipps? Wir haben Experten aus den Reisebüros gefragt.

Im Mittelmeerraum scheint es kein Ziel zu geben, das nicht häufig gebucht wird. Von der Eigenanreise nach Kroatien oder Italien bis hin zur Pauschalreise in die Türkei, nach Ägypten oder Griechenland ist alles dabei, bestätigt Anja Pannen von Frundsberg Reisen aus Mindelheim. Laut Claudia Hofmann vom Türkheimer Reisebüro bietet gerade Ägypten ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wer mehr als nur einen Badeurlaub sucht, ist in Griechenland oder auf Mallorca bestens aufgehoben. Beide Reiseziele lassen sich hervorragend mit dem Auto erkunden. Ergänzend führt die Expertin von Frundsberg Reisen Fernreiseziele wie Thailand, Mexiko, die Dominikanische Republik oder auch Safaris in Südafrika und Namibia an. Diese seien vor allem in der Wintersaison sehr gefragt.

Icon Vergrößern Pia Schwarz, Leonie Riederle, Anja Pannen und Mike Hammermayer von Frundsberg Reisen in Mindelheim helfen bei der Urlaubsplanung. Foto: Sandra Neher Icon Schließen Schließen Pia Schwarz, Leonie Riederle, Anja Pannen und Mike Hammermayer von Frundsberg Reisen in Mindelheim helfen bei der Urlaubsplanung. Foto: Sandra Neher

Auch im kühleren Norden gibt es im Urlaub viel zu entdecken

Beim Gedanken an Urlaub denken die meisten Menschen sofort an ein Land mit Wärme und Badewetter. „Dabei bieten nördliche Länder wie Norwegen, Finnland (Lappland), Schweden oder Island tolle Naturschauspiele im Winter“, erklärt Anja Pannen. Wer es dennoch warm mag, für den dürfte die griechische „Mamma Mia“-Insel Skopelos ein echter Geheimtipp sein. „Es ist sozusagen das zweite Santorin, nur weniger überlaufen“, meint Claudia Hofmann. Wer nicht unbedingt auf „All-inclusive“ steht, dem empfiehlt Daniela Sedlmaier die Algarve in Portugal. „Meist gibt es dort in den Hotels die klassische Halbpension.“

Icon Vergrößern Mit Urlaubszielen für Familien kennen sich Claudia Hofmann und Daniela Sedlmaier vom Türkheimer Reisebüro aus. Foto: Sandra Neher Icon Schließen Schließen Mit Urlaubszielen für Familien kennen sich Claudia Hofmann und Daniela Sedlmaier vom Türkheimer Reisebüro aus. Foto: Sandra Neher

Neben der Wahl des Reiseziels ist die Familienfreundlichkeit ein entscheidendes Kriterium. Hier geben beide Reisebüros eine klare Empfehlung: die Türkei. Die Hotelanlagen mit ihren zahlreichen Rutschen und umfangreichen Kinderanimationsprogrammen seien bestens auf Familien vorbereitet. „All-Inclusive dort bedeutet auch wirklich All-inclusive. Sogar die Liegen sind im Preis mit drin“, betont Sedlmaier.

Anja Pannen verrät noch einen wertvollen Tipp für das Familien-Portemonnaie. „Die meisten Veranstalter belohnen eine frühzeitige Buchung. Wer bereits im November oder Dezember des letzten Jahres gebucht hat, konnte zum Beispiel von speziellen Kinderfestpreisen profitieren“, bestätigt sie. Auch Kreuzfahrten seien weiter beliebt. Einige Schiffe seien echte Familienhotels auf dem Wasser.

Von Buchungen in letzter Minute raten die Reise-Expertinnen ab

Auf die Frage nach den sogenannten „Last-Minute-Angeboten“ raten Claudia Hofmann und Daniela Sedlmaier ab: „Last Minute beinhaltet oft Restposten oder einen Flug zu unbequemen Zeiten.“ Außerdem würde sich „Last-Minute“ insbesondere vor den Ferien nicht lohnen, da die Preise in die Höhe schnellen. Ergänzend dazu erwähnt Anja Pannen, dass man preiswertere Reisen in der Regel dann bekommt, wenn man antizyklisch fliegt. Das heißt Thailand in der Regenzeit, Ägypten im Winter und die Mittelmeerregionen im Frühling, wenn noch keine Badezeit ist. In den Hauptreisemonaten sei es mittlerweile sehr schwer geworden, ein Schnäppchen zu machen, so Pannen.