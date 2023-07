Unterallgäu

11:30 Uhr

Das ändert sich beim Existenzgründerzentrum in Memmingen

Plus Der Landkreis will zwei Gesellschaften auflösen, die hinter dem Memminger Existenzgründungszentrum stehen. Was das für die Mieter und künftige Start-ups bedeutet.

Von Sandra Baumberger

Seit 25 Jahren gibt es in Memmingen das Existenzgründungszentrum (EGZ). In dieser Zeit hat es laut Landrat Alex Eder etlichen Unterallgäuer Firmen in den Sattel geholfen. Trotzdem hat der Kreisausschuss dem Kreistag nun einstimmig empfohlen, die beiden Gesellschaften aufzulösen, die hinter dem EGZ stehen. In der Stadt Memmingen, die ebenfalls an den Gesellschaften beteiligt ist, steht die Frage der Auflösung in der Stadtratssitzung am Montag, 3. Juli, auf der Tagesordnung. Die Frage, was das für die derzeit 18 Mieter und künftige Start-ups bedeuten würde, beantwortet sie auf Nachfrage unserer Redaktion schon jetzt.

Sollten sich auch die Memminger Stadträte mehrheitlich dafür entscheiden, die beiden Gesellschaften aufzulösen, hätten die Mieter demnach mit keinerlei Auswirkungen zu rechnen. Denn aufgelöst werden sollen nur die "Existenzgründungszentrum Memmingen und Unterallgäu Verwaltungsgesellschaft" und die "Existenzgründungszentrum Memmingen und Unterallgäu GmbH & Co.KG". Das EGZ selbst soll jedoch erhalten bleiben. Über dessen Neuausrichtung oder den gegebenenfalls modifizierten Betrieb werde zu einem späteren Zeitpunkt entschieden, so die Stadt.

