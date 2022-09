Das plant die VHS im Unterallgäu im Herbst

Ob online oder offline, die Volkshochschule bietet auch für das kommende Halbjahr im ganzen Landkreis wieder zahlreiche Kurse an.

Das neue Programmheft der Volkshochschule ist da. Neben zahlreichen Kursen gibt es in diesem Semester auch viele kostenlose Online-Vorträge. Das resultiert aus Förderungen und Kooperationen, denen sich die Volkshochschulen im Unterallgäu angeschlossen haben. So gibt es zum Beispiel eine Kooperation mit vhs.wissen live, einem digitalen Wissenschaftsprogramm von Volkshochschulen aus ganz Deutschland. Dort werden Livestreams von Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft angeboten. Es geht bei einer Veranstaltung zum Beispiel um die Frage, wie sich künstliche Intelligenz in der Medizin verantwortungsvoll nutzen lässt. Kostenfreie Angebote und Online-Angebote können über die Suchfunktion auf der Homepage der Volkshochschule gefunden werden.

Aufgrund des Ukrainekriegs sind viele Geflüchtete zugezogen, die zusätzliche Deutschkurse anfragen. Allerdings fehlen der VHS geeignete Unterrichtsräume. Menschen, die weiterhelfen können, können sich im Integrationsbüro unter Telefon 08261/738443 melden.

Wer will die Kurrentschrift lernen?

Der Lady’s Day in der VHS Mindelheim wird im Oktober wieder angeboten. Auf dem Programm stehen unter anderem Yoga, Ernährung und Entspannung. Die Vorträge von Werner Wiborny zu philosophischen Themen finden im Rahmen des Studium Generale in diesem Semester online statt. Ein besonderes Präsenz-Angebot macht Carlo van Eckendonk mit dem Erlernen der Kurrentschrift in Bad Wörishofen. Diese alte Schreibschrift war etwa seit Beginn der Neuzeit bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts die allgemeine Verkehrsschrift im gesamten deutschen Sprachraum

Im Bereich Beruf werden neben den Kursen rund um die EDV und Microsoft Office Anwendungen auch Angebote für die berufliche Orientierung und Bewerbungstrainings gemacht. Einige Kurse können auch online besucht werden. Ein Rhetorik-Seminar ist ebenfalls wieder dabei.

Auch Jodeln und Krippenbau sind im Angebot

Der Kurs fürs Jodeln ist schon gut gebucht, wer also noch mitmachen möchte, sollte mit der Anmeldung nicht zögern. Malen, Basteln und Nähen kann im Herbst wieder stattfinden. Die Krippenbaukurse in Zusammenarbeit mit dem Krippenverein Mindelheim sind auch dieses Semester wieder im Angebot und zahlreiche Koch- und Backkurse für Erwachsene und Kinder gibt es auch. Italienische Gerichte zu kochen können Interessierte jetzt auch online in italienischer Sprache erleben.

Wer sich unsicher ist, welcher Kurs der geeignete sein könnte, kann sich in den VHS-Büros in Mindelheim unter Telefon 08261/9124 oder in Bad Wörishofen unter Telefon 08247/969035 beraten lassen. Es besteht auch die Möglichkeit, nach vorheriger Absprache in einen Kurs hinein zu schnuppern.

Weitere Informationen zum Programm der VHS gibt es hier.