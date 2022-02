Das THW legt in der Region 30.300 Kilometer zurück, um zu helfen

Plus Für das Technische Hilfswerk Memmingen gab es im vergangenen Jahr viel zu tun. Die Ehrenamtlichen waren auch wegen Hochwasser und Corona im Einsatz. Um gut gerüstet zu sein, wurde der Fuhrpark teilweise erneuert.

Wo die blauglänzenden Lkw, Bagger und Transporter hinfahren, ist meist die Not groß. Dort müssen Leben und Infrastruktur gerettet werden. Damit die Technik dabei einwandfrei funktioniert, ist nun der Fuhrpark des Technischen Hilfswerks (THW) Memmingen teilweise erneuert worden. Eine wichtige Unterstützung für die Ehrenamtlichen aus Memmingen und Umgebung, die im vergangenen Jahr 4289 Stunden im Einsatz verbrachten. Das sind 179 Tage. In dieser Zeit legten die Helferinnen und Helfer mit den Einsatzfahrzeugen knapp 30.300 Kilometer zurück. Unter anderem ins Ahrtal, das vom Hochwasser zerstört worden war, aber auch zu regionalen Einsätzen.