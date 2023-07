Unterallgäu

18:00 Uhr

Das Unterallgäu bekommt nun doch einen Pflegestützpunkt

Plus Im dritten Anlauf will das Unterallgäu eine zentrale Beratungsstelle für pflegende Angehörige schaffen. Was sie leisten soll und warum sie nicht alle befürworten.

Von Sandra Baumberger

Nun also doch: Nachdem der Landkreis sich zweimal gegen einen staatlich geförderten Pflegestützpunkt (PSP) entschieden hat, soll er nach einem neuen Beschluss des Ausschusses für Personal und Soziales nun doch eingerichtet werden. Für pflegende Angehörige bedeutet das, dass sie sich künftig mit allen Fragen rund um das Thema Pflege an eine zentrale und neutrale Anlaufstelle wenden können. Wie im vergangenen September, als der PSP durch ein Patt von sechs zu sechs Stimmen abgelehnt wurde, gab es jedoch auch jetzt kritische Stimmen.

Dabei entzündet sich die Kritik wie in der Sitzung im Vorjahr nicht am PSP an sich, sondern an der Frage, ob er wirklich Aufgabe des Landkreises ist. Denn eigentlich wären die Pflegekassen gesetzlich zu der Beratung verpflichtet. Tatsächlich ist im Unterallgäu aber nur ein Pflegeberater der AOK aktiv, wie Hubert Plepla, der Koordinator des Unterallgäuer Seniorenkonzepts, in der Sitzung erläuterte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen