Das Unterallgäu verzichtet auf einen Pflegestützpunkt

Plus Ein Patt in der Abstimmung sorgt dafür, dass es im Unterallgäu keinen Pflegestützpunkt geben wird – obwohl ihn alle für notwendig halten.

In der Sache waren sich die Mitglieder des Ausschusses für Personal und Soziales einig: Für pflegende Angehörige wäre eine Anlaufstelle, an der sie wohnortnah, neutral und umfassend zu allen Fragestellungen rund um das Thema Pflege beraten werden, ein echter Gewinn. Darüber, ob ein solcher Pflegestützpunkt wirklich Aufgabe des Landkreises ist, gingen die Meinungen dann aber erheblich auseinander.