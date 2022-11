Unterallgäu

Das Unterallgäuer Landratsamt braucht mehr Personal

Die Mitarbeiter des Landratsamtes in Mindelheim müssen immer mehr Aufgaben erledigen. Deshalb schafft der Landkreis Unterallgäu jetzt acht neue Stellen.

Wer in jüngster Zeit mit der Führerscheinstelle am Landratsamt zu tun hatte, hat es vermutlich am eigenen Leib zu spüren bekommen: Die Abteilung ist hoffnungslos überlastet. Um Abhilfe zu schaffen, solle eine zusätzliche Kraft eingestellt werden. Und auch zwei weitere Abteilungen sollen nach Beschlüssen des Ausschusses für Personal und Sozial mit mehr Beschäftigten ausgestattet werden, um der wachsenden Aufgabenfülle gerecht werden zu können.

