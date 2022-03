Unterallgäu

Den Pfarrgemeinderat dürfen schon 14-Jährigen wählen

Die Pfarrgemeinderätinnen Susanne Tatzel aus Schöneberg (links) und Marlene Egger aus Salgen engagieren sich in der Pfarreiengemeinschaft Pfaffenhausen.

Plus Katholiken im Unterallgäu wählen demnächst den Pfarrgemeinderat. Doch was tut dieses Gremium überhaupt?

Von Melanie Lippl

Am 20. März dürfen alle Katholiken wählen, selbst wenn sie noch gar nicht volljährig sind: Zu den Pfarrgemeinderatswahlen dürfen bereits 14-Jährige ihre Stimme abgeben. Doch was macht so ein Pfarrgemeinderat überhaupt? Das fragten wir zwei, die es wissen müssen: Marlene Egger aus Salgen und Susanne Tatzel aus Schöneberg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

