Der Allgäuer Arbeitsmarkt ist besser als vor Corona

Die Arbeitslosigkeit im Allgäu ist niedriger als im Januar 2020. Auf dem Stellenmarkt wird nach Personal gesucht - vor allem in diesen Branchen.

Auch wenn die Arbeitslosenzahlen im Januar wegen der Witterung und dem Jahreswechsel wieder gestiegen sind, so gibt es dennoch gute Nachrichten vom Arbeitsmarkt: Die Arbeitslosigkeit im Allgäu ist niedriger als im Januar 2020, also der Zeit vor der Corona-Pandemie.

„Was mich freut: Der Zuwachs an arbeitslosen Personen von Dezember zu Januar fällt in diesem Jahr geringer aus als in den Vorjahren, und die Arbeitslosenquote liegt mit 2,7 Prozent erstmals seit Beginn der Pandemie unter der Quote des Vorkrisen-Vergleichsmonats Januar 2020“, sagt Maria Amtmann, Leiterin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen. Die damalige Quote betrug 2,8 Prozent. Dies zeige, dass sich der Arbeitsmarkt stabilisiere. „Ich bin optimistisch, dass die Unternehmen im Allgäu auch die kommenden Monate ohne größeren Personalabbau bewältigen können“, so Amtmann.

Mehr als 10.000 Menschen im Allgäu sind derzeit arbeitslos

Insgesamt waren im Januar 10.634 Menschen im Allgäu arbeitslos gemeldet – 865 Personen beziehungsweise 8,9 Prozent mehr als im Dezember. Dieser Anstieg fällt in diesem Jahr moderater als in den Vorjahren. Zum Vergleich: Von Dezember 2020 zu Januar 2021 betrug der Anstieg 1.504 Personen (12,2 Prozent) und von Dezember 2019 zu Januar 2020 – also noch vor Pandemiebeginn – 963 Personen (10,0 Prozent). Die Arbeitslosenquote stieg von Dezember zu Januar um 0,2 Punkte auf 2,7 Prozent und lag damit um 0,9 Punkte niedriger als im Januar 2021 und 0,1 Punkt unter der Quote des Januars 2020.

Saisonal bedingt meldeten die Firmen der Arbeitsagentur mit 1138 freien Stellen 144 Stellen weniger als noch im Dezember – ein Minus von elf Prozent. Positiv: Der Bestand an vakanten Arbeitsstellen betrug damit 6970 – ein deutliches Plus im Vergleich zum Januar 2021 (374 Stellen beziehungsweise 49,0 Prozent mehr) und auch zum Vorkrisen-Januar 2020 (5892 Stellen).

Der allgäuweite Trend spiegelt sich auch in fast allen Regionen wider. Nur im Unter- und Ostallgäu liegt die Arbeitslosenquote um je 0,1 Punkt höher als im Januar 2020, in Kempten und dem Kreis Oberallgäu ist sie identisch mit der des Januars 2020 und in allen übrigen Städten und Kreisen um 0,1 bis 0,5 Punkte niedriger.

Diese Jobs im Unterallgäu sind derzeit noch zu haben

1972 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer waren im Januar arbeitslos gemeldet – 292 Personen beziehungsweise 17,4 Prozent mehr als im Dezember. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,3 Punkte auf 2,3 Prozent. Die Firmen meldeten der Arbeitsagentur 206 neue Stellen, 120 weniger als im Dezember. Der Bestand stieg damit leicht auf 1556 Stellen. Am höchsten war die Nachfrage im Bereich der sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen inklusive Zeitarbeit (580 freie Stellen), im verarbeitenden Gewerbe (277), im Baugewerbe (151), im Gesundheits- und Sozialwesen (126) sowie im Handel (124 Stellen). (mz, home)