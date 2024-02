Unterallgäu

vor 33 Min.

Der Bund spart sich Verbesserungen im Unterallgäuer ÖPNV

Plus Mit dem Modellprojekt Mut 2.0 wollte der Landkreis den ÖPNV im Unterallgäu attraktiver machen. Er hat intensiv daran gearbeitet, doch nun ist es vom Tisch.

Von Sandra Baumberger

In der Sitzung des Mobilitätsausschusses war die Zuversicht groß, den ÖPNV im Unterallgäu mit dem Modellprojekt Mut 2.0 entscheidend voranbringen zu können. Auf Anregung der Fraktionen von CSU/JWU und Freien Wählern sowie von Landrat Alex Eder hatte die Verwaltung das Projekt in den vergangenen Wochen noch einmal überarbeitet, um den finanziellen Eigenanteil des Landkreises deutlich zu senken. Denn dieser hatte Sorge, sich das Projekt andernfalls nicht leisten zu können. Wie sich wenige später herausstellte, war jedoch all die Mühe umsonst: Noch während der Sitzung traf die Nachricht ein, dass der Bund Mut 2.0 nicht wie erhofft fördern wird. Weil der Landkreis die Gesamtkosten in Höhe von 24,25 Millionen Euro allein nicht stemmen kann, ist das ambitionierte Vorhaben damit vom Tisch.

Bei Landrat Alex Eder ist die Enttäuschung groß. "Das ist eine herbe Enttäuschung für alle, die gehofft hatten, den ÖPNV in der Region mit dem Projekt deutlich attratkiver machen zu können", sagt er. In der Sitzung hatte er sich noch darüber gefreut, dass es der Verwaltung gelungen war, den Eigenanteil des Landkreises für Mut 2.0 auf ein finanzierbares Maß zu reduzieren. Statt der 1,23 Millionen Euro, die ursprünglich für die Jahre 2024 bis 2026 als Eigenanteil des Landkreises im Raum standen, war nun noch von knapp 785.000 Euro die Rede. Unmittelbar nach der Sitzung erfuhr Eder dann jedoch, dass es die Förderung – die für die Ausschussmitglieder die Grundvoraussetzung für die Umsetzung des Projekts war – nicht geben wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen