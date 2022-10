Unterallgäu

12:00 Uhr

Der Dauerärger mit der Post - und was die Politik dazu sagt

Weil es zu wenig Postboten gibt, haben die verbliebenen Zusteller und Zustellerinnen offenbar so viel zu tun, dass sie die Post vielerorts im Unterallgäu nicht mehr so regelmäßig wie gewohnt in die Briefkästen stecken können.

Plus Leser und Leserinnen beklagen: Sendungen werden unregelmäßig zugestellt und manche kommen auch gar nicht an. Was Politiker zu der aktuellen Misere zu sagen haben.

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

Kaum ein Thema hat in jüngster Zeit mehr Reaktionen bei unseren Leserinnen und Lesern hervorgerufen als die Schwierigkeiten der Post bei der täglichen Zustellung. Das Problem scheint in vielen Orten zu bestehen und nicht auf ein bestimmtes Gebiet beschränkt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen