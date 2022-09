Der Heizölpreis geht durch die Decke

Im Allgäu ist die Nachfrage nach Heizöl aktuell sehr groß. Händler berichten von regelrechten Hamsterkäufen. Zugleich gibt es Lieferschwierigkeiten.

Wer seinen Heizölkessel füllen möchte, muss im Allgäu mit teils wochenlangen Lieferzeiten und hohen Preisen rechnen: „Die Nachfrage ist extrem hoch. Nicht nur bei Privathaushalten, sondern auch aus der Industrie. Dazu kommt, dass es speziell bei uns im Süden aus mehreren Gründen Engpässe gibt“, sagt David Keidler, Vertriebsleiter bei der Gerhard Leger GmbH in Kempten.

Andere Heizöllieferanten, wie Präg oder Baywa, bestätigen die für Verbraucher ungewohnte Situation. Normalerweise müsse man um diese Jahreszeit mit ein bis zwei Wochen Lieferzeit rechnen. Derzeit sind es teilweise sechs bis acht Wochen. Und: Die Preise sind extrem gestiegen. Das belegen Zahlen des Landesamtes für Statistik. Demnach hat sich der Heizölpreis im August um 123,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat verteuert. Zuletzt lagen die Preise bei Heizöllieferanten im Allgäu bei 174 Euro bis 185 Euro pro 100 Liter (bei einer Abnahme von 3000 Litern). Für 3000 Liter müssen also mindestens 5220 Euro bezahlt werden.

Viele Allgäuer ordern aus Angst vor weiter steigenden Preisen mehr Heizöl als sonst

„Der Markt steht unter Druck und wir Lieferanten vor großen Herausforderungen“, sagt Julia Martin vom Familienunternehmen Martin aus Nesselwang. Privatleute orderten aus Sorge vor weiter steigenden Preisen aktuell größere Mengen als sonst. Stichwort: Hamsterkäufe. Hinzu kommt die Industrie: „Aus Angst vor Gasknappheit wechseln Unternehmen, die noch Kessel haben, wieder auf Öl um“, sagt ein Sprecher des Bundesverbandes mittelständischer Mineralölunternehmen auf Anfrage unserer Redaktion. „Da reden wir schnell Mal von mehreren Millionen Litern.“

Bayern als starken Industriestandort treffe diese Entwicklung besonders. Damit nicht genug: Aktuell verzeichnen die südlichen Bundesländer auch noch Lieferschwierigkeiten. „Durch das Niedrigwasser auf dem Rhein können Frachtschiffe nicht wie gewohnt liefern“, sagt der Verbandssprecher. Besonders betroffen sei die in Karlsruhe ansässige zweitgrößte Erdölraffinerie in Deutschland. Andere Raffinerien, wie in Ingolstadt oder Vohburg, hätten Probleme mit dem Bahn-Transport: „Im Güterverkehr mangelt es immer öfter an Lokführern.“

Ein Grad weniger Raumtemperatur spart rund sechs Prozent Heizöl

Diese Faktoren machten die Heizölpreise im Süden teurer. Für Verbraucher besonders ärgerlich ist ein Blick in die Vergleichsportale im Internet: Ein paar Hundert Kilometer nördlich, beispielsweise in Berlin, würden sie derzeit zehn bis 20 Euro pro 100 Liter Heizöl sparen. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass manche Allgäuer Heizöllieferanten mittlerweile mit Tanklastern ihre Fracht selbst im Norden abholen.

Für Verbraucher rückt angesichts der gestiegenen Preise effizientes Heizen in den Vordergrund. Eine Verringerung der Raumtemperatur um ein Grad spart etwa sechs Prozent Heizöl, heißt es bei der Stiftung Warentest. Wer also einen Vorraum von 20 auf 16 Grad absenkt, spart dort 24 Prozent. Wichtig sei auch, auf die Isolierung von Fenstern und Türen sowie die Dämmung von Rohren und Armaturen zu achten. Auch eine Nachtabschaltung der Heizungssysteme kann im Winter Geld sparen helfen. In ganz kalten Nächten können diese wieder aktiviert werden. Wie sich der Heizölpreis weiterentwickelt, vermag derzeit niemand zu sagen: „Das kann jeden Tag anders sein“, sagt Silke Teltscher von der Firma Präg.