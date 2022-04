Unterallgäu

vor 33 Min.

Der Hospizverein nimmt sich seit 27 Jahren Zeit für Sterbende

Plus Welche Auswirkungen Corona auf die Arbeit des Sankt Elisabeth Hospizvereins Memmingen-Unterallgäu hatte und was der Verein dieses Jahr Besonderes plant.

Von Maike Scholz

Es geht um Zeit, um Hilfe sowie Betreuung und den letzten Lebensabschnitt: Der Sankt Elisabeth Hospizverein Memmingen-Unterallgäu besteht seit 27 Jahren. Eigentlich wollte der Verein vor zwei Jahren auf sein 25-jähriges Bestehen zurückschauen, aber Corona brachte so einige Umstellungen mit sich. Doch jetzt soll es so weit sein: Der Hospizverein möchte feiern: 25 plus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .