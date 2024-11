Der Landkreis fördert die Allgäu GmbH weiterhin

Der Landkreis Unterallgäu fördert die Allgäu GmbH auch in den kommenden beiden Jahren. Das beschloss der Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus einstimmig, nachdem Geschäftsführer Klaus Fischer einen Überblick über die Arbeit der Gesellschaft gegeben hatte. „Wir sind nicht nur eine Marketing-Organisation“, verdeutlichte er.

Als Themen der Allgäu GmbH nannte er Standortentwicklung und -marketing, die Marke Allgäu und den Tourismus. Unternehmenszweck sei die Entwicklung und Vermarktung des Allgäus nach innen und außen insbesondere in den Bereichen Wirtschaft und Tourismus.

Insgesamt zahlt der Landkreis Unterallgäu künftig weniger für die Allgäu GmbH

Dafür steht der Gesellschaft ein jährliches Budget von rund vier Millionen Euro zur Verfügung. Die Grundfinanzierung in Höhe von rund 1,8 Millionen Euro tragen die Landkreise und kreisfreien Städte, die an der Allgäu GmbH beteiligt sind. Weil auch der Allgäu GmbH infolge gestiegener Sach- und Personalkosten „die Kosten davonlaufen“, so Fischer, erhöht sich der Betrag für die sogenannte Basisfinanzierung für 2025 und 2026 um rund 15.000 Euro auf dann 263.000 Euro. Insgesamt sinken die Ausgaben des Landkreises an die Allgäu GmbH jedoch: Denn die Umlagekosten für allgäuweite Projekte gehen im Jahr 2025 von 32.000 Euro auf 7400 Euro zurück.

Landrat Alex Eder lobte die Allgäu GmbH als „tolle Plattform und gute Ebene der Zusammenarbeit“. Er sei ein großer Fan und überzeugt, dass viele Regionen den Landkreis um dieses Konstrukt und dessen Strahlkraft beneideten. „Wir profitieren wahnsinnig von dem guten Ruf, den das Allgäu im ganzen Land genießt“, sagte Eder. (mz, baus)