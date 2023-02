Der Landkreis Unterallgäu gibt 23,3 Millionen Euro für Schulen aus

Im Unterallgäu schlagen nicht nur die Schülerbeförderung, die Digitalisierung und Schul-Sanierungen zu Buche, sondern auch eine bayernweit einmalige Sondersituation.

23,3 Millionen Euro gibt der Landkreis Unterallgäu in diesem Jahr voraussichtlich unterm Strich für Schülerinnen und Schüler aus. In dem Betrag enthalten sind sämtliche Kosten – von der Schülerbeförderung über Digitalisierungsmaßnahmen bis hin zu Bauarbeiten an den Schulgebäuden. Einnahmen, die der Landkreis erhält, zum Beispiel für Gastschüler aus anderen Kreisen und Städten, sind bereits abgezogen. Der Haushaltsansatz für Schulen war jetzt Thema im Schul-, Kultur- und Sportausschuss des Unterallgäuer Kreistags. Laut Kreiskämmerer Sebastian Seefried steigt der Finanzbedarf in diesem Bereich heuer nach derzeitigem Stand um 2,3 Millionen Euro. Gründe dafür sind unter anderem steigende Schülerzahlen, die Vorbereitung aufs G9 und eine bayernweit einmalige Sondersituation.

Als einziger bayerischer Landkreis verfügt das Unterallgäu nämlich mit Rupert-Ness-Gymnasium und -Realschule in Ottobeuren und den Beruflichen Schulen in Bad Wörishofen über zwei kommunale weiterführende Schulen. Letztere sind in der Regel staatlich oder haben einen kirchlichen Träger, sodass der jeweilige Landkreis allenfalls für die Sach-, aber nicht für die Personalkosten zuständig ist. Bei kommunalen Schulen ist das anders: Hier muss der Landkreis sowohl für den Unterhalt der Schulen aufkommen als auch die Lehrerinnen und Lehrer bezahlen. In diesem Jahr liegen die Kosten dafür voraussichtlich bei 15,61 Millionen Euro, das sind 1,6 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.

Für die kommunalen Schulen muss der Landkreis Unterallgäu in diesem Jahr voraussichtlich 9,93 Millionen Euro zahlen

Vom Freistaat bekommt der Landkreis dafür zwar einen Zuschuss, doch der ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken: von 53,9 Prozent im Jahr 2010 auf aktuell 36,4 Prozent der Kosten. Im Vorjahr waren es noch 40,8 Prozent. Hintergrund ist laut Seefried, dass der Freistaat seinem Zuschuss nicht die tatsächlichen Kosten zugrundelegt, sondern pauschale Annahmen. Während er deshalb nur 5,68 Millionen Euro übernimmt, verbleibt dem Landkreis ein Eigenanteil von 9,93 Millionen Euro. „Das entspricht rund 4,6 Prozentpunkten der Kreisumlage“, machte der Kreiskämmerer in der Sitzung die Größenordnung der finanziellen Belastung deutlich.

Ende vergangenen Jahres verbuchten Landrat Alex Eder und der Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl allerdings einen Teilerfolg: Sie bekamen vom Freistaat die Zusage, dass dieser in Zukunft insgesamt elf staatliche Stellen an den Rupert-Ness-Schulen vorhält und diese auch dauerhaft nachbesetzt. Damit bezahlt der Freistaat künftig zwei Stellen mehr als bisher und besetzt auch die vier restlichen Stellen nach, die kommunal werden sollten. Bereits im Jahr 2018 hatten der damalige Landrat Hans-Joachim Weirather und der Landtagsabgeordnete Klaus Holetschek erreicht, dass fünf staatliche Stellen dauerhaft beim Freistaat bleiben. Ursprünglich war geplant, dass die Stellen der Lehrkräfte, die der Freistaat nach Ottobeuren abgeordnet hat, nach deren Ausscheiden durch kommunales Personal ersetzt werden müssen.

Auch die Rückkehr zum G9 macht sich am Rupert-Ness-Gymnasium in Ottobeuren finanziell bemerkbar

Neben den Kosten für Lehrkräfte sieht der Etat im Bereich Schulen laut Seefried weiterhin größere Ansätze zur Abfinanzierung der Schulgeneralsanierungen in Türkheim und Ottobeuren vor. Bis 2026/2027 sollen die Sanierungen, die bereits vor einigen Jahren abgeschlossen wurden, aber abbezahlt sein. Daneben macht sich auch die Rückkehr zum G9 finanziell bemerkbar: Als das Rupert-Ness-Gymnasium zum Vollgymnasium erweitert wurde, wurde es auf G8 ausgelegt – dem die Erweiterung vom Pro- zum Vollgymnasium letztlich auch zu verdanken ist.

Denn bis dato mussten die Schülerinnen und Schüler nach der zehnten Klasse an andere Schulen wechseln, um dort das Abitur abzulegen, eine Kollegstufe gab es nicht. Als dann das G8 eingeführt wurde, befürchteten die Kreisrätinnen und -räte, dass das Ottobeurer Gymnasium an Attraktivität verlieren könnte, wenn die Schülerinnen und Schüler sich für dann nur noch zwei Jahre eine neue Schule hätten suchen müssen. 2008 beschlossen sie deshalb, die Schule zum Vollgymnasium auszubauen – aber eben unter den Voraussetzungen von G8. Nun muss die Schule darauf vorbereitet werden, dass dort bald mehr Schülerinnen und Schüler lernen als ursprünglich geplant. „Wir baden auf kommunaler Ebene eine Entscheidung aus, die wir nicht selbst getroffen haben“, sagte Landrat Alex Eder dazu.

Der Schul-, Kultur- und Sportausausschuss stimmte dem Haushaltsansatz zu und empfahl dem Kreistag, die Ansätze wie von der Verwaltung vorgeschlagen zu bilden. Der Etat des Landkreises wird derzeit in den verschiedenen Ausschüssen des Kreistags beraten und soll im März beschlossen werden.