Der Landkreis gibt mehr für Familien aus

Plus Die Kosten für die Jugendhilfe im Unterallgäu steigen erneut um rund 1,5 Millionen Euro. In einem Bereich ist der Anstieg besonders drastisch.

Eigentlich ist es ja ein Grund zur Freude, dass die Geburtenzahlen im Unterallgäu seit einem Tiefpunkt 2012 wieder kontinuierlich steigen. Wie in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses deutlich wurde, bedeuten mehr junge Menschen für Christine Keller, die Leiterin des Unterallgäuer Kreisjugendamts, und ihre Kolleginnen und Kollegen aber auch mehr Fälle – und damit weiter steigende Kosten. Auch die Auswirkungen der Pandemie treiben diese nach oben – und zwar in einem Bereich des Jugendhilfe-Haushalts ganz besonders.