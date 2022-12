Der Landkreis Unterallgäu baut weiter Schulden ab

Warum 2021 für den Landkreis ein finanziell gutes Jahr war.

Für den Landkreis Unterallgäu war 2021 trotz vieler Unsicherheiten finanziell ein gutes Jahr. Dieses Fazit zog Landrat Alex Eder, nachdem Kreiskämmerer Sebastian Seefried im Kreisausschuss die Jahresrechnung 2021 vorgestellt hatte. Gleichzeitig sagte er aber auch: „Irgendwie schaffen es öffentliche Einrichtungen nie, in guten Zeiten richtig Geld zur Seite zu legen. Vielleicht, weil man erst im Nachhinein erkennt, was ein gutes Jahr war.“

2021 schloss der Verwaltungshaushalt demnach mit 159,35 Millionen Euro ab, der Vermögenshaushalt mit 25,39 Millionen Euro. Der Landkreis baute seine Schulden um vier Millionen Euro weiter ab. Damit sanken diese im Kernhaushalt auf 6,28 Millionen Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung reduzierte sich so von 70 auf 43 Euro. Laut Seefried ist das ein sehr niedriger Wert. Allerdings ist er nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass viele weiterführende Schulen in Zweckverbände verlagert sind, bei denen seit den Schulgeneralsanierungen eigene Schulden vorhanden sind. Werden die Beteiligungen des Landkreises an Unternehmen und Zweckverbänden miteinbezogen, so belaufe sich der Gesamtschuldenstand auf 35,84 Millionen Euro.

Der Ausbau der Klinik in Mindelheim wird teuer

Durch die geplante Erweiterung der Klinik in Mindelheim werden die Schulden des Landkreises beim Klinikverbund deutlich steigen, kündigte Seefried an. Er rechnet damit, dass der Bau aufgrund des inzwischen um 30 Prozent höheren Baupreisindexes um mindestens elf Millionen Euro teurer wird als geplant.

Dem Vermögenshaushalt zugeführt, also für Investitionen herangezogen, wurden im vergangenen Jahr 15,26 Millionen Euro. In die allgemeine Rücklage flossen 264.400 Euro, fast genauso viel, nämlich 257.100 Euro soll heuer aber auch wieder entnommen werden. Das Rücklage liegt damit unter der Zielgröße von vier Millionen Euro, die die Kreisräte in ihrem Haushaltsbeschluss 2020 festgelegt hatten.

In den beiden Folgejahren wurde eine solche Zielgröße laut Seefried zwar nicht festgelegt, er ließ aber durchblicken, dass sie durchaus sinnvoll wäre. Auch der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Rudolf Jackel, warnte, dass die abgeschmolzene Rücklage Risiken für die Zukunft berge. Weil er darüber hinaus aber keine Bedenken äußerte, empfahl der Kreisausschuss dem Kreistag einstimmig, die Jahresrechnung festzustellen. (mz, baus)