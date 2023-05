Der Landkreis Unterallgäu plant beim Regionalwerk mit

Plus Zusammen mit rund 30 Gemeinden schmiedet das Unterallgäu Pläne für ein Regionalwerk. Ob es tatsächlich gegründet wird, ist damit aber noch nicht entschieden.

28 Gemeinden haben sich bereits dazu entschieden, sich an der Geschäftsplanung für ein mögliches Unterallgäuer Regionalwerk zu beteiligen, nun ist auch der Landkreis mit im Boot: Die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz haben einstimmig beschlossen, dafür bis zu 10.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Ob dann tatsächlich ein Regionalwerk gegründet wird, steht damit aber noch nicht fest.

Darüber entscheiden die Gemeinden und der Landkreis später auf Grundlage der Ergebnisse der Geschäftsplanung. "Ich finde, man sollte den ersten Schritt vor dem zweiten machen", sagte Landrat Alex Eder, der dafür plädierte "auch als Landkreis mit am Tisch zu sitzen", wenn das Regionalwerk geplant wird. Denn zum einen gebe es bei den potenziellen Projekten auch Schnittstellen mit Landkreisthemen, und zum anderen sei es ein schönes Zeichen, wenn sich der Landkreis als Initiator des Regionalwerks auch an dessen Planung beteilige.