Unterallgäu

24.11.2022

Der Landkreis Unterallgäu steht zur Staudenbahn

Plus Der Landkreis Unterallgäu befürwortet es, die Staudenbahn zwischen Langenneufnach und Türkheim zu reaktivieren. Die Weichen will er mit einem Gutachten stellen.

Von Sandra Baumberger, Maximilian Czysz

In den vergangenen Jahren hat sich der Unterallgäuer Mobilitätsausschuss immer wieder mit einer möglichen Reaktivierung der Staudenbahn beschäftigt. Dass das Thema auch ein politisches ist, zeigt wohl nicht zuletzt der Besuch des bayerischen Verkehrsministers Christian Bernreiter im September in Ettringen. Nun hat sich der Ausschuss in einem Grundsatzbeschluss erneut für die Reaktivierung im südlichen Bereich ausgesprochen. Um sie voranzubringen, will der Landkreis auch selbst Geld in die Hand nehmen.

