Unterallgäu

vor 33 Min.

Der Landkreis Unterallgäu will Hausärzte gewinnen

Plus Noch gibt es im Unterallgäu zwar genügend Ärzte, doch viele sind bereits älter als 60 Jahre. Deshalb will der Landkreis tätig werden.

Von Sandra Baumberger

Auf den ersten Blick geben die Zahlen wenig Anlass zur Sorge: In den vier hausärztlichen Planungsbereichen im Unterallgäu liegt der Versorgungsgrad in dreien bei über 100 Prozent. Lediglich im Planungsbereich Memmingen-Süd, zu dem neben der Stadt Memmingen auch der südwestliche Landkreis gehört, nähert er sich mit knapp 87 Prozent der Unterversorgung. Diese beginnt bei weniger als 75 Prozent. Doch auch in den drei anderen Planungsbereichen ist längst nicht alles in Butter. Denn viele der Hausärzte dort sind 60 Jahre und älter – und Nachfolger schwer zu finden. Das will der Landkreis ändern – und zwar möglichst schnell.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

