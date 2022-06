Der Landkreis Unterallgäu will Kindern frühzeitig helfen

Plus An mehreren Schulen im Unterallgäu soll künftig die Soziale Arbeit ausgebaut werden. Die Hilfe wird dringend gebraucht.

Vergangenen Dezember hat sich der Jugendhilfeausschuss geschlossen dafür ausgesprochen, an der Grundschule Mindelheim Jugendsozialarbeit anzubieten. Schon damals hatte Christine Keller, die Leiterin des Unterallgäuer Jugendamtes, die Mitglieder des Ausschusses darauf vorbereitet, dass diese Form der Unterstützung auch an anderen Schulen im Landkreis nötig sein könnte. Wie die jetzige Sitzung des Jugendhilfeausschusses zeigte, sollte sie mit dieser Prognose Recht behalten.