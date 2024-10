Der Landkreis vergibt mehr Zuschüsse als im Vorjahr

Musikprojekt „Arts in touch“:

Das Musikprojekt „Arts in touch“ unterstützt der Kreis in diesem Jahr erneut mit 10.000 Euro. „Arts in touch“, also Kultur zum Anfassen, nennt sich das Rahmenprogramm, das der Verein Cultura Kulturveranstaltungen zur Konzertreihe in der Synagoge Fellheim anbietet. Bei offenen Proben, Gesprächen oder Kinderkonzerten sollen Kinder und Jugendliche in Kontakt mit den Künstlern kommen.