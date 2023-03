Der Traum vom Radlader wird für einen Unterallgäuer zum Albtraum

Plus Zum Schnäppchenpreis hat ein Hobby-Landwirt einen teuren Teleskoplader ergattert. Doch der war gestohlen. Nun wird ihm der Kauf zum Verhängnis – in dreifacher Hinsicht.

Der TH412 war sein absoluter Traum: Und so sagte ein Hobby-Landwirt aus dem Unterallgäu spontan zu, als ihm ein Bekannter aus Thüringen den hochwertigen Radlader zum Schnäppchenpreis anbot. 15.000 Euro sollte der 52-Jährige zahlen für ein Gefährt, das neu fast 50.000 Euro kostet. Doch der Traum vom Teleskoplader wurde für ihn zum Albtraum: Am Ende blieb der Mann auf einem hohen Schaden sitzen und musste sich nun sogar wegen Hehlerei vor dem Amtsgericht Memmingen verantworten. Und der Kauf des Diebesguts wird vermutlich noch weitere Konsequenzen nach sich ziehen.