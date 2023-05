Unterallgäu

vor 18 Min.

Die CSU Unterallgäu wählt zu einem ungewöhnlichen Termin

Plus Es soll hektisch zugegangen sein bei der Terminsuche. Nun wird ausgerechnet am Pfingstsamstag der Vorstand der CSU Unterallgäu in der Festhalle Benningen neu gewählt.

Von Johann Stoll

Einen solchen Termin unmittelbar vor dem Pfingstfest hat die CSU Unterallgäu in ihrer Geschichte noch nicht erlebt. Dass am Samstag, 27. Mai, um 19 Uhr im Pavillon der Festhalle Benningen eine Kreisvertreterversammlung angesetzt wurde, hat nicht bei allen in der CSU Begeisterung ausgelöst. Unter Kreisdelegierten und einigen Ortsverbänden soll es in den vergangenen Tagen wegen des unkoordinierten Vorgehens rumort haben, wie diese Redaktion aus sicherer Quelle erfahren hat. An Pfingsten findet das alljährliche Treffen der Heimatvertriebenen und der Sudetendeutschen Landsmannschaft statt. Dort sind auch CSU-Mitglieder aus dem Unterallgäu vertreten.

Viele CSU-Mitglieder nehmen an Maiandachten teil

Auch wegen der Pfingstferien seien viele verreist. Pfingsten sei auch christliches Hochfest. Deshalb nehmen gerade viele CSU-Mitglieder an Maiandachten teil, die auf die Pfingstfeierlichkeiten vorbereiten.

