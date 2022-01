Unterallgäu

vor 33 Min.

Die Energiewende schreitet im Unterallgäu voran

Plus Der Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch ist im Unterallgäu weiter gestiegen. An anderer Stelle sieht die Fachstelle für Klimaschutz aber noch Potenzial.

Von Sandra Baumberger

Es scheint, als würde die Energiewende auch im Unterallgäu Fahrt aufnehmen. Das legen zumindest die Zahlen nahe, die Sandra ten Bulte, die Leiterin der Fachstelle für Klimaschutz am Landratsamt, in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz präsentierte. In einem Bereich ist aber auch noch viel Luft nach oben.

