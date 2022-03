Die Folgen des Ukraine-Kriegs treffen auch die Landwirtschaft im Allgäu

Plus Dünger und Diesel sind teuer wie nie, während Schweinefleisch verramscht wird. Auch Rinderhalter erleben schwere Zeiten. Das hat Folgen für Verbraucher.

Der Krieg in der Ukraine hat massive Folgen für die Bauern im Unterallgäu. Besonders hart trifft es Schweinemäster, sagt der Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes, Martin Schorer. „Die meisten werden mit dieser Preisspirale nicht mehr klarkommen und aufhören müssen“, wagt Schorer eine düstere Prognose.