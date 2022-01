Die Frage nach dem richtigen Corona-Selbsttest

Plus Kinder und Jugendliche testen sich mehrmals pro Woche in Schulen und Kitas. Wie die Tests ausgewählt werden, ist kaum bekannt.

Die Corona-Selbsttests gelten als eine der wichtigsten Bausteine im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Dass diese Tests aber längst nicht alle gleichwertig gut funktionieren, hat unlängst das Paul-Ehrlich-Institut gezeigt. Wie die Tests für Schulen, Kitas oder Teststationen ausgewählt werden, ist den Nutzerinnen und Nutzern aber meist nicht bekannt. Eine Spurensuche.