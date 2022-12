Die heimische Alternative zu Halloween

Wer sich für Halloween nicht recht erwärmen kann, mag vielleicht das schwäbische Pendant, den Klopfertag, aufleben lassen. Allerdings nicht in Mindelheim.

Die gruseligen Gestalten, die seit einigen Jahren auch hierzulande am letzten Oktoberabend von Tür zu Tür ziehen, sind nicht jedermanns Sache. Dabei hätte man Halloween gar nicht aus dem englischsprachigen Raum importieren müssen. Denn im Schwäbischen gibt es im Advent einen vergleichbaren Brauch: den Klopfertag. Wie an Halloween schieden sich aber auch an ihm die Geister. Und in Mindelheim wurde er sogar verboten.

Wie bei Halloween zogen beim Klopfertag Kinder am zweiten Mittwoch oder Donnerstag im Dezember durch die Straßen und klopften an Fensterläden oder Türen. Allerdings mussten sie schon ein bisschen mehr liefern als ein schnödes „Süßes oder Saures“, um mit Süßigkeiten, Äpfeln oder Birnen belohnt zu werden.

Im Laufe der Jahre uferte der Klopfertag in Mindelheim offenbar zunehmend aus

Aufzusagen waren Klopfertagssprüche wie dieser, den Stadtarchivar Andreas Steigerwald in der Statistischen Beschreibung Mindelheims von 1859 entdeckt hat: „Holla, holla, Klopfertag! Schüttelt Birn und Äpfel ra; Schmalz im Kübl ist auch nit übl; B’hüt uns Gott vor’m Todtengrüb’l.“ Es sei üblich gewesen, dass arme Kinder, aber auch Erwachsene „in den Häusern bemittelter Leute nach dreimaligem Klopfen an die Thüre jenen Spruch vortrugen, (...) worauf Geschenke an Geld oder Lebensmitteln gereicht wurden.“

Allerdings scheint das „Klopfengehen“ zunehmend ausgeufert zu sein. In Mindelheim hat es der Stadtmagistrat 1912 auf Anregung des Bürgervereins jedenfalls verboten. Der alte Brauch halte sich nicht mehr im Rahmen einer beliebten Überlieferung aus alter Zeit, sondern arte immer mehr zum Unfug aus und belästige die Einwohner, heißt es im damaligen Sitzungsprotokoll.

In Egelhofen führen die Kinder die Tradition des Klopfertags noch fort

Daneben wird das Verbot auch mit dem Kinderfest begründet, das damals stattgefunden hat und – so das Protokoll – „an die Eltern und überhaupt die ganze Einwohnerschaft ziemlich große finanzielle Anforderungen gestellt“ hat. Da mit einer Wiederholung des Kinderfestes in zwei oder drei Jahren zu rechnen sei, werde das „Klopfengehen der Kinder für heuer und bis auf Weiteres auch für die folgenden Jahre untersagt“.

Ob es danach je wieder aufgenommen wurde, dafür hat der Archivar (noch) keine Belege gefunden. In Egelhofen halten die Kinder noch an der alten Tradition fest. Außer dem Spruch und einer Tasche für die guten Gaben brauchen sie nicht viel: Verkleidungen sind am Klopfertag nämlich überhaupt nicht gefragt – auch wenn sich die „Klopfer“ in manchen Gegenden offenbar in alte Lumpen gehüllt und die Gesichter mit Ruß beschmiert haben.