Unterallgäu

vor 18 Min.

Die Kreisseniorenheime erwirtschaften ein Plus, aber ...

Plus Trotz eines Überschusses von über 409.000 Euro ist die Euphorie nicht groß. In einem der Heime ist ein Defizit angefallen und die Aussichten sind nicht rosig.

Von Sandra Baumberger

Auf den ersten Blick müsste der Gesamtleiter der Kreisseniorenheime, Ara Gharakhanian, zufrieden sein. Immerhin weisen die Jahresabschlüsse der drei Häuser für das vergangene Jahr ein Plus von mehr als 409.000 Euro aus. In der Sitzung des Kreisausschusses erläuterte er dann aber, warum sich seine Euphorie in Grenzen hält.

