Unterallgäu

vor 18 Min.

Die Landwirtschaft im Unterallgäu wird noch digitaler

Die Berufsschule in Mindelheim hat für die Ausbildung der Landwirte einen neuen Traktor erhalten. Es freuen sich (von links): Landrat Alex Eder, Schüler Benedikt Springer und Schulleiter Gottfried Göppel.

Plus Die Berufsschule in Mindelheim bietet jungen Landwirten eine zeitgemäße Ausbildung. Ein hochmoderner Traktor leistet dazu einen wichtigen Beitrag.

Die Landwirtschaft wird immer digitaler: Seit vielen Jahren prägen Informatik und Elektronik den bäuerlichen Alltag. Digitale Anwendungen helfen beispielsweise bei der Bewirtschaftung der Felder, Düngung, beim Pflanzenschutz und auch bei der Tierhaltung. Für die heutige landwirtschaftliche Bewirtschaftung sind Landmaschinen mit intelligenten Technologien gefordert. Um so wichtiger ist es, dass die moderne Technik auch in der Ausbildung der jungen Landwirte bereitsteht. Der Leiter der Berufsschule Gottfried Göppel freut sich deshalb sehr über die Anschaffung eines modernen Traktors an seiner Schule. Dieser steht nicht nur den angehenden Landwirten zur Verfügung, sondern auch den Land- und Baumaschinenmechatronikern.

