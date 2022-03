Unterallgäu

16:03 Uhr

Die neue Schulrätin im Unterallgäu will auch Ratgeberin sein

Plus Angela Börner tritt die Nachfolge von Alfred Eberle an, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat. An ihrem bisherigen Wirkungsort lässt man sie nur ungern ziehen.

Von Johann Stoll

Alfred Eberle hat tags zuvor den Rucksack gepackt, seinen Schreibtisch geräumt und sich als Schulamtsdirektor in Richtung Ruhestand verabschiedet. Das Büro blieb keinen Tag lang leer. Schon am ersten Arbeitstag an ihrer neuen Wirkungsstätte im Staatlichen Schulamt Unterallgäu-Memmingen hat Angela Börner dem Raum eine ganz persönliche Note verliehen. An der Wand, direkt hinter ihrem Schreibtischstuhl, hängt ein großes Bild mit vielen Kindern drauf. Es zeigt das Klassenbild ihrer Mutter. Gegenüber lehnen noch zwei selbst gemalte Bilder auf einem Schrank. Es sind die Abschiedsgeschenke der Grundschule Mindelheim, wo Börner zuletzt über viele Jahre Schulleiterin war und wo man sie nur ungern hat ziehen lassen.

