Unterallgäu

24.03.2022

Blitzmarathon: Die Polizei hat die Raser im Unterallgäu fest im Blick

Plus Nach dem Blitzmarathon zieht ein Mindelheimer Polizist eine positive Bilanz. Doch es gibt Ausnahmen. Sehr schnelle Ausnahmen.

Von Leonie Behr

Die meisten Autofahrer sind am Donnerstagvormittag auf der Kreisstraße MN 37 zwischen Kammlach und Erkheim eher langsam unterwegs. Das könnte vor allem an den vier Polizisten liegen, die mit ihrem Handlaser am Straßenrand stehen, und das Tempo der Autos messen. Einige Autofahrer warnen den Gegenverkehr bereits mit Lichthupe vor, dadurch fahren viele mit gedrosselter Geschwindigkeit an den Polizisten vorbei.

