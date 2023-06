Unterallgäu

18:30 Uhr

Die Reaktivierung der Staudenbahn stockt

Bevor der Landkreis Unterallgäu eine Potenzialanalyse zur Reaktivierung der Staudenbahn in Auftrag geben kann, muss sich auch noch der Landkreis Augsburg für die Reaktivierung aussprechen.

Plus Die Bayerische Eisenbahngesellschaft drückt bei der Reaktivierung der Staudenbahn zwischen Türkheim und Langenneufnach auf die Bremse – und stellt neue Forderungen.

Im November sah es noch so aus, als würde die geplante Reaktivierung der Staudenbahn allmählich Fahrt aufnehmen: Der Unterallgäuer Mobilitätsausschuss hatte damals einen Grundsatzbeschluss gefasst, wonach der Landkreis die Strecke zwischen Langenneufnach und Türkheim reaktivieren möchte. Die Weichen dafür wollte er mit einer eigenen Potenzialprognose für die durchgängig befahrbare Strecke von Bad Wörishofen bis Augsburg stellen. Das aber ist nicht im Sinne der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG), die noch eine weitere Forderung stellt.

Zusammen mit dem Bayerischen Verkehrsministerium hat sie klargemacht, dass sie sich nicht an einem Potenzial-Gutachten beteiligen wird, wenn nicht auch der Landkreis Augsburg den gleichen Grundsatzbeschluss fasst wie das Unterallgäu. Hintergrund ist das Buskonzept, das nach Ansicht der BEG und des Ministeriums einen maßgeblichen Einfluss auf das Fahrgast-Potenzial der Staudenbahn hat. Dieses könne aber nur anerkannt werden, wenn sich der Landkreis Augsburg ebenfalls zur Reaktivierung bekennt, erläuterte Christine Heim vom zuständigen Sachgebiet am Landratsamt in der jetzigen Sitzung des Mobilitätsausschusses.

