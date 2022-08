Die Sauberkeit im Unterallgäu bekommt Top-Noten

Die große Online-Umfrage „Heimat-Check“ unserer Zeitung bringt erste Ergebnisse. Mitmachen und 500 Euro gewinnen kann man noch bis Ende August.

Die große Online-Befragung über die Zufriedenheit unserer Leserinnen und Leser mit der Lebenssituation in ihrem Wohnort trifft auf eine breite Resonanz. Noch bis Ende August läuft die Umfrage, aber schon jetzt liegen Zwischenergebnisse vor.

Wenig überraschend ist, dass die größten Teilnehmerzahlen in den größeren Orten zu verzeichnen sind. Am besten ist die Beteiligung bisher im zweitgrößten Ort des Unterallgäus, in der Kreisstadt Mindelheim. Auf Rang zwei liegt Bad Wörishofen, das eigentlich größer ist. Rang drei belegt Türkheim, gefolgt von Kirchheim und Pfaffenhausen.

Die Sauberkeit bekommt im Unterallgäu am meisten Punkte

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können in 14 Kategorien zwischen 1 (sehr schlecht) und 10 (sehr gut) abstimmen. Auf das gesamte Verbreitungsgebiet der Mindelheimer Zeitung bezogen, das in etwa dem östlichen Landkreis Unterallgäu oder dem Altlandkreis Mindelheim entspricht, wird die Sauberkeit am besten bewertet. Sie erreicht einen Spitzenwert von 8,37.

Allerdings sind die Mindelheimer mit 7,4 ein kleines bisschen weniger zufrieden mit der Sauberkeit in ihrer Stadt.

Sehr gut mit 7,2 Punkten bewertet wird generell das Vereinsleben. Besonders viel Lob bekommen die Vereine mit 8,4 in Türkheim ab.

Lesen Sie dazu auch

Die Lebensqualität im Unterallgäu ist hoch, zeigt die Umfrage

Eine sehr hohe Zufriedenheit herrscht bei der Lebensqualität, die bei etwas über 7 liegt. In Bad Wörishofen erreicht sie einen Wert von 8,2, in Mindelheim wird sie mit 8,1 bewertet.

Sehr zufrieden sind die Unterallgäuer auch mit der Sicherheit. Der Landstrich gehört seit vielen Jahren zu den sichersten in Deutschland. Das Sicherheitsgefühl wird mit 7,09 bewertet.

Dann fällt es schon etwas ab. Die Seniorenfreundlichkeit in den Kommunen bekommt 5,3 von zehn Punkten, was Durchschnitt ist. In Bad Wörishofen sieht es dagegen mit 7,8 sehr gut aus. Mindelheim kann da mit 6,0 nicht ganz mithalten.

Gastronomie, Verkehr, Klimaschutz, Digitalisierung, Gesundheitsversorgung, die Lage von Kindern und Jugendlichen, der Einzelhandel oder der Immobilienmarkt werden alle durchschnittlich bewertet. Also keine große Begeisterung, dafür ein „Passt schon“.

Der ÖPNV und das Kultur- und Freizeitangebot bekommen nicht so gute Noten

Unterdurchschnittlich bewerten die bisherigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Kultur- und Freizeitangebot (Wert von 4,61) und vor allem den Öffentlichen Personennahverkehr. Der bekommt bislang nur die Note 3,98.

Interessant ist auch hier ein Blick auf einzelne Orte. In Mindelheim erreicht der Einzelhandel nämlich mit 8,2 Punkten einen Top-Wert. Bad Wörishofen liegt mit 7,9 nur unwesentlich schlechter. Dort wird auch das Kultur- und Freizeitangebot mit 7,9 sehr gut bewertet.

Ein echtes Problem sehen die Mindelheimerinnen und Mindelheimer im Immobilienmarkt. Der bekommt gerade mal 4,2 Punkte im Schnitt. In Kirchheim ist die Unzufriedenheit hier mit 3,6 sogar noch größer. Kaum besser sieht die Lage mit 4,4 in Türkheim aus.

Machen Sie beim Heimat-Check mit und gewinnen Sie 500 Euro

Wollen auch Sie mitmachen bei der großen Umfrage zur Zufriedenheit in Ihrem Wohnort? Was gefällt Ihnen gut, was könnte besser sein? Machen Sie mit bei unserer großen Online-Umfrage „Heimat-Check“, indem Sie hier klicken oder in Ihrem Browser www.heimat-check.bayern eingeben. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir 20 mal 500 Euro.