Unterallgäu

vor 47 Min.

Die Windkraft im Unterallgäu bekommt einen kräftigen Schub

Wie geht es weiter mit der Windkraft in der Region?

Plus Der Regionalverband Donau-Iller will die Vorrangflächen mehr als vervierfachen. Es werden aber noch Monate ins Land gehen, bis klar ist, wo im Unterallgäu neue Anlagen überhaupt möglich sind.

Von Johann Stoll

Die Windkraft soll im bayerisch-württembergischen Grenzgebiet einen deutlichen Schub erfahren. Die Weichen dafür stellte jetzt die Verbandsversammlung des Regionalverbands Donau-Iller in Bad Schussenried. Die Region Donau-Iller umfasst die Landkreise Alb-Donau-Kreis, Biberach, Neu-Ulm, Günzburg, Unterallgäu sowie die Städte Ulm und Memmingen. Die Verbandsversammlung hat nun beschlossen, das Kapitel Windkraft fortzuschreiben. Ein wichtiger Pfeiler der Energiewende sei die Windkraft, heißt es in einer Pressemitteilung des Regionalverbands. Diese soll im gesamten Bundesgebiet in den nächsten Jahren stark ausgebaut werden.

