Die Zahl der Flexibus-Fahrgäste im Unterallgäu steigt weiter

Im vergangenen Jahr verzeichnete der Flexibus im Unterallgäu 6.400 Fahrgäste mehr als 2022. Eine Verbindung bereitet den Verantwortlichen allerdings Sorgen.

Die Zahl der Flexibus-Fahrgäste im Unterallgäu hat im vergangenen Jahr weiter zugenommen. Wie Christine Heim vom zuständigen Sachgebiet am Landratsamt in der jüngsten Sitzung des Mobilitätsausschusses darlegte, stieg die Zahl der Fahrgäste von knapp 43.000 im Jahr 2022 auf mehr als 49.400 im Vorjahr. Das entspricht einem Zuwachs von 15 Prozent.

Der Flexibus verkehrte 2023 in sieben Knoten. In sechs der sieben Verkehrsbereiche sind die Fahrgastzahlen gestiegen, wie Christine Heim, Sachgebietsleiterin am Landratsamt, informierte. Vor allem die Knoten Bad Wörishofen und Mindelheim würden gut genutzt. „Die städtischen Knoten sind die stärksten Knoten, aber auch bei fast allen anderen Knoten gab es eine tolle Entwicklung“, sagte Heim. Etwas zurückgegangen sind die Fahrgastzahlen allerdings im Knoten Babenhausen-Boos. Mehr als 3200 Fahrgäste nutzten das Angebot im vergangenen Jahr. 2022 waren es noch rund 3700 Menschen. Dieser Entwicklung wolle man gegensteuern und hierzu zeitnah auf die Bürgermeister zugehen, kündigte die Sachgebietsleiterin an.

Ab April wird der Flexibus-Knoten Mindelheim darüber hinaus um die Gemeinde Tussenhausen erweitert. Dann verkehrt der Flexibus in insgesamt 45 Unterallgäuer Gemeinden und der Ausbau des Netzes ist abgeschlossen. Der Flexibus ist eine Ergänzung zum Öffentlichen Personennahverkehr und bindet auch kleine Orte und Weiler an. Er verkehrt in einem begrenzten Gebiet, dem sogenannten Knoten, und fährt dort unabhängig von einem festen Fahrplan.

Folgende Flexibus-Knoten gibt es im Unterallgäu:

den Knoten Mindelheim mit den Gemeinden Apfeltrach, Dirlewang , Kammlach , Stetten und Unteregg mit 15.811 Fahrgästen im vergangenen Jahr (2022: 15.362)

mit den Gemeinden Apfeltrach, , , und mit 15.811 Fahrgästen im vergangenen Jahr (2022: 15.362) den Knoten Kirchheim-Pfaffenhausen mit den Gemeinden Breitenbrunn , Eppishausen , Oberrieden und Salgen mit 3989 Fahrgästen im vergangenen Jahr (2022: 3057)

mit den Gemeinden , , Oberrieden und mit 3989 Fahrgästen im vergangenen Jahr (2022: 3057) den Knoten Babenhausen-Boos mit den Gemeinden Egg a. d. Günz , Fellheim , Heimertingen , Kettershausen , Kirchhaslach , Niederrieden , Oberschönegg, Pleß und Winterrieden mit 3232 Fahrgästen im vergangenen Jahr (2022: 3705)

mit den Gemeinden Egg a. d. , , , , , , Oberschönegg, Pleß und mit 3232 Fahrgästen im vergangenen Jahr (2022: 3705) den Knoten Ottobeuren-Markt Rettenbach-Erkheim-Sontheim mit den Gemeinden Böhen, Hawangen , Holzgünz , Lauben, Ungerhausen und Westerheim mit 5937 Fahrgästen im vergangenen Jahr (2022: 4114)

mit den Gemeinden Böhen, , , Lauben, und mit 5937 Fahrgästen im vergangenen Jahr (2022: 4114) den Knoten Bad Wörishofen mit 13.439 Fahrgästen im vergangenen Jahr (2022: 12.207)

mit 13.439 Fahrgästen im vergangenen Jahr (2022: 12.207) den Knoten Türkheim-Ettringen mit den Gemeinden Amberg und Wiedergeltingen mit 6368 Fahrgästen im vergangenen Jahr (2022: 4551)

mit den Gemeinden und mit 6368 Fahrgästen im vergangenen Jahr (2022: 4551) der Knoten Bad Grönenbach-Illerwinkel mit den Gemeinden Benningen , Kronburg , Lachen, Legau und Wolfertschwenden mit 632 Fahrgästen im vergangenen Jahr (2022: gab es diesen Knoten noch nicht) (mz, baus)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch