Diese 31 Chefs und Chefinnen vertreten nun die Wirtschaft im Unterallgäu

Die IHK-Mitglieder haben 31 Unternehmerinnen und Unternehmer in die Regionalversammlung gewählt, darunter auch bekannte Gesichter aus der Region.

Unternehmen aus Industrie, Handel, Tourismus und dem Dienstleistungsgewerbe haben 31 Chefs und Chefinnen in die IHK-Regionalversammlung Memmingen und Unterallgäu gewählt. Das Gremium wird in den kommenden fünf Jahren das Interesse der knapp 14.900 IHK-Mitgliedsunternehmen in Memmingen und Unterallgäu vertreten.

Von den IHK-Mitgliedsunternehmen gewählt werden zunächst die elf Regionalversammlungen der IHK Schwaben – unter ihnen auch die IHK-Regionalversammlung Memmingen und Unterallgäu. Anfang November findet die konstituierende Sitzung statt, in der der Vorstand sowie die künftigen neun Mitglieder gewählt werden, die dann Teil der IHK-Vollversammlung sind. Diese wählt wiederum Anfang 2024 das Präsidium inklusive des Präsidenten beziehungsweise der Präsidentin.

Fast ein Drittel der Mitglieder ist neu in der IHK-Regionalversammlung

29 Prozent der Mitglieder wurden erstmalig in das regionale IHK-Gremium gewählt. „Sie sind alle erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer. Daneben engagieren sie sich ehrenamtlich für die Interessen der Wirtschaft und gestalten die Rahmenbedingungen der Gesamtwirtschaft vor Ort mit“, freut sich Markus Anselment, IHK-Regionalgeschäftsführer für den Wirtschaftsraum Memmingen und Unterallgäu, auf die künftige Zusammenarbeit.

Gewählt wurden in der Wahlgruppe Industrie:

Johannes Michael Demmeler, Demmeler Maschinenbau , Heimertingen

, Ulrich Dick , Kutter, Memmingen

, Kutter, Michael Dill , Rohde & Schwarz Meßgerätebau, Memmingen

, Meßgerätebau, Kurt Hardt , Ehrmann, Oberschönegg

, Ehrmann, Oberschönegg Angela Kolb-Bauernfeind, Hans Kolb Wellpappe, Memmingen

Wellpappe, Matthias Mang , Joma Dämmstoffwerk, Holzgünz

, Joma Dämmstoffwerk, Dr. Klaus Rudolf Mäusl , A. Berger Präzisionsdrehteile, Ottobeuren

, Präzisionsdrehteile, Frank Niehaus , Multivac Sepp Haggenmüller, Wolfertschwenden

, Multivac Sepp Haggenmüller, Uwe Erwin Schiemann , Otto Martin Maschinenbau , Ottobeuren

, , Dr. Ing. Albert Wolfgang Schultz , Magnet-Schultz, Memmingen

, Magnet-Schultz, Andrea Thoma-Böck , Thoma Metallveredelung, Heimertingen

, Thoma Metallveredelung, Wolfram Weber, Grob-Werke, Mindelheim

Gewählt in der Gruppe Handel und Tourismus:

Florian Heiß, Heiss, Memmingen

Elmar Jäckle , Jäckle Automobile, Bad Wörishofen

, Automobile, Martin Laupheimer, Brauereigasthof Laupheimer, Westerheim

Laupheimer, Brauereigasthof Laupheimer, Hermann Oßwald , Reischmann Mode und Sport , Memmingen

, Reischmann Mode und , Peter Alexander Reisacher , Autohaus Reisacher , Memmingen

, Autohaus , Felix Steber , Öko-Haus, Eppishausen

, Öko-Haus, Alexandra Strecke-Voith , Hotel Tanneck, Bad Wörishofen

Mitglieder der Wahlgruppe Dienstleistungen: