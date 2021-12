Diese Unterallgäuer Gemeinden erhalten Geld vom Freistaat

Wegen der Corona-Pandemie fehlen manchen Gemeinden und Städten Einnahmen. Diese Kommunen im Unterallgäu bekommen nun Ausgleichszahlungen.

Ein Teil der Kommunen im Unterallgäu erhält vom Freistaat zum Ausgleich von Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer Ausgleichszahlungen. Die Gesamtsumme beläuft sich auf 2,6 Millionen Euro. Darauf weist der Stimmkreisabgeordnete und Staatsminister a.D. Franz Josef Pschierer ( CSU) hin.

„Der Freistaat Bayern gleicht pauschal etwa die Hälfte der Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer aus“, erläuterte Pschierer. Besonders Mauerstetten, Tussenhausen, Mindelheim und Bad Wörishofen profitieren von diesen Ausgleichszahlungen. Landesweit stehen für das laufende Jahr 330 Millionen Euro zur Verfügung.

Das Unterallgäu bekommt Ausgleichszahlungen vom Freistaat

2020 Jahr hatten die bayerischen Gemeinden zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie einen pauschalen Ausgleich für Rückgänge in der Gewerbesteuer in Höhe von fast 2,4 Milliarden Euro erhalten, davon 1,346 Milliarden Euro vom Freistaat. Die Forderungen des Freistaats an den Bund, auch 2021 seinen Beitrag zu leisten, wurden bislang nicht aufgegriffen. Daher wird der Freistaat nun laut Pschierer selbst aktiv, entsprechend der letztjährigen Hilfe auch für dieses Jahr seinen Anteil an einem Ausgleich der verminderten Gewerbesteuer zu leisten.

Diese Gemeinden erhalten Ausgleichszahlungen: