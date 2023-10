Unterallgäu

vor 32 Min.

Diesem Mann verdankt der Landkreis mehr als 130.000 Euro

Plus Die Arbeit von Manfred Fiener als IT-Experte der Landkreis-Schulverwaltung ist bares Geld wert. Und auch für die Bürgerinnen und Bürger hat er Spartipps.

Von Sandra Baumberger

Würde am Landratsamt der Titel "Mitarbeiter des Monats" vergeben, hätte Manfred Fiener wahrscheinlich gute Chancen darauf. Seine Vorgesetzten und auch die Mitglieder des Schul-, Kultur- und Sportausschusses sind jedenfalls begeistert von seiner Arbeit. Immerhin hat die dem Landkreis in den vergangenen eineinhalb Jahren mehr als 130.000 Euro eingebracht – und diesen keinen Cent gekostet.

Kein Wunder also, das Landrat Alex Eder die Mitglieder des Schul-, Kultur- und Sportausschusses in der jüngsten Sitzung lobte: "Wir haben alles richtig gemacht." Diese hatten nämlich im Juli 2021 zugestimmt, eine neue Stelle zu schaffen: Ein IT-Experte sollte die Lehrkräfte an den Berufsschulen in Mindelheim, Bad Wörishofen und Memmingen sowie den Schulen des Schulzweckverbands Bad Wörishofen entlasten, die sich dort um die IT-Systeme kümmern. Denn im gleichen Maße wie die Digitalisierung zunimmt, steigt auch der Aufwand für die Systembetreuung und ist von den IT-affinen Lehrkräften allein kaum noch zu stemmen.

