Unterallgäu

16:07 Uhr

Dringender Handlungsbedarf beim Autobahnanschluss für den Allgäu-Airport

Für den Allgäu-Airport wird eine zusätzliche Autobahn-Abfahrt an der A96 gefordert.

Plus Landrat Alex Eder verweist auf erste Ergebnisse eines Gutachtens für einen zusätzlichen A96-Anschluss bei Memmingerberg. Auch die CSU beschäftigt sich mit dem Thema.

Von Johannes Schlecker

Ist im Bereich der A96 bei Memmingerberg ein zusätzlicher Autobahnanschluss notwendig? Diese Frage soll, wie berichtet, ein Verkehrsgutachten klären, das der Landkreis Unterallgäu im August 2020 gemeinsam mit der Autobahn-GmbH des Bundes und dem Allgäu-Airport in Auftrag gegeben hat. Zwar ist die Untersuchung offiziell noch nicht abgeschlossen. Doch gibt es laut Landrat Alex Eder bereits erste Ergebnisse, wie aus einem Antwortschreiben an den Grünen-Fraktionsvorsitzenden im Kreistag, Daniel Pflügl, hervorgeht. Dieser hatte von Eder eine Stellungnahme zu Aussagen gefordert, die er in dieser Sache gegenüber unserer Redaktion getroffen hatte. Unter anderem hatte der Landrat betont, dass er sich einen solchen Anschluss prinzipiell vorstellen könne und dabei auf das Verkehrsgutachten verwiesen.

