Unterallgäu

12:00 Uhr

Ehefrau zeigt Mann wegen Kinderpornografie an – er dankt ihr dafür

Plus Ein Unterallgäuer steht vor Gericht, weil er über 200 Kinder- und Jugendpornos besessen haben soll. Sein Verteidiger hat eine ungewöhnliche Begründung dafür.

Von Melanie Lippl

Es ist still im Saal Nummer 133 des Memminger Amtsgerichts, als die Staatsanwältin die Anklage verliest: Mehr als 260 illegale Dateien soll ein Unterallgäuer auf Handys und Festplatten gespeichert haben. Was auf einigen der Bilder und Videos zu sehen ist, wird in knappen Sätzen und sachlichen Worten beschrieben. Es geht um vorwiegend nackte Kinder und Jugendliche, die für die Kamera posen oder an sexuellen Handlungen beteiligt sind, mit Erwachsenen oder untereinander, es sind Kleinkinder dabei, Grundschulkinder, Teenager. Der Angeklagte leugnet nichts davon, wie ein Häufchen Elend sitzt der knapp 60-Jährige auf der Anklagebank, immer wieder kommen ihm die Tränen. Warum er das verbotene Material gespeichert hatte, kann er sich selbst nicht erklären – sein Verteidiger hingegen liefert eine ungewöhnliche Begründung für das Verhalten und untermauert diese mit Ärztebriefen.

Anfang 2017 sei sein Mandant in ein Loch gefallen, erklärt Thomas Amann, eine Depression habe ihm zu schaffen gemacht, 2021 habe er seinen Job aufgeben müssen. Der hessische Anwalt, der sich eigenen Angaben zufolge seit knapp 20 Jahren auf das Thema Kinderpornografie spezialisiert hat, liefert einen Erklärungsansatz, warum der angeklagte Rentner die Bilder und Videos gespeichert hatte. Eine kindliche Traumatisierung sei der Grund, weshalb sich der Angeklagte auf die kindliche Ebene zurückbegeben hat. "Das hat nicht immer sexuelle Motive."

