Ehrenamtliches Engagement in einer Höhe von fast 800.000 Euro

Fast 5000 Menschen aus Memmingen und dem Unterallgäu hat die Freiwilligenagentur Schaffenslust seit ihrer Gründung im Jahr 2005 als Ehrenamtliche gewinnen können. Dies ist nur eine von vielen Zahlen, die nun in der Jahresbilanz vorgestellt wurden.

800.000 Euro Wertschöpfung durch Ehrenamt im Unterallgäu und Memmingen

Insgesamt zieht Schaffenslust für dieses Jahr ein positives Fazit: Die Engagementbereitschaft sei ungebrochen hoch. So gebe es doppelt so viele Freiwillige für die Leseförderung und den Nachhilfepool für Geflüchtete, 14 Prozent mehr engagierte Jugendliche und mehr Interessierte an Engagementberatungen und fast viermal mehr Freiwillige über die neue Online-Engagementbörse als im Vorjahr. Es sei – geht man vom Mindestlohn von 12,41 Euro aus – eine Wertschöpfung von 798.792 Euro entstanden, bilanziert Schaffenslust in dem diesjährigen Jahresbericht. Diese Berechnung liege aus verschiedenen Gründen allerdings an der unteren Grenze, etwa, weil die Tätigkeitsdauer der Freiwilligen sehr niedrig angesetzt sei.

43 Interessierte gab es in diesem Jahr, 60 Prozent von ihnen gaben an, vorher noch nie ehrenamtlich aktiv gewesen zu sein. 25 Interessenten meldeten sich über die Online-Plattform, ein Großteil von ihnen (21) wurde auch aktiv. Laut Schaffenslust sei ehrenamtliches Engagement gerade in Zeiten zunehmender Verunsicherung und gefühlter Ohnmacht ein wirkungsvolles Mittel, um das eigene Umfeld positiv und aktiv gestalten zu können. „Engagement verbindet Generationen und bringt Menschen unterschiedlichen Alters, Herkunft und Meinungen zusammen“, heißt es in der Mitteilung von Leiterin Isabel Mang.

Auch um Nachbarschaftshilfe kümmert sich die Freiwilligenagentur

Die Servicestelle Nachbarschaftshilfen hat acht solcher Hilfen beim Aufbau begleitet und zwei neue Gründungsinitiativen beraten. Drei der sieben Initiativen aus dem vergangenen Jahr sind nun im Aufbau, zwei haben weitere Gründungsbemühungen verschoben, zwei haben sich dagegen entschieden.

Isabell Mang ist die Leiterin der Freiwilligenagentur Schaffenslust. Foto: Marc Brugger

107 Jugendliche aus acht Schulen konnten für ein Ehrenamt begeistert werden. Zwei Drittel von ihnen kümmerten sich um Kinder oder Jugendliche (in Sportvereinen, Kindergärten, Jugendgruppen und ähnlichem). Andere engagierten sich in der Seniorenbetreuung oder in Gemeindebüchereien. Viele wollen ihr Engagement weiterführen.

141 Lesepatinnen und -paten setzten sich an 33 Grundschulen und einer Mittelschule für rund 560 Kinder ein. Neue Schulen – etwa St. Josef in Mindelheim – kamen dazu, weshalb das Projekt nun einen neuen Rekord von insgesamt 38 teilnehmenden Schulen erreicht hat. In 15 Kindergärten in der Region lasen 16 Freiwillige rund 600 Kindern vor.

Zehn neue Flüchtlingshelferinnen und -helfer (ohne Ukrainehilfe) konnten gewonnen werden, somit steigt die Zahl der Ehrenamtlichen in diesem Bereich auf 176, hinzu kommen 246 „ruhende“ Helfer. Insgesamt gibt es im Landkreis aktuell 26 aktive Helferkreise, zehn Kreise ruhen, zwei wurden wieder aktiv, weil wieder mehr Geflüchtete zu betreuen waren. Im Rahmen der Ukrainehilfe hat sich eine Dolmetscherin gemeldet, aktiv sind derzeit noch 46, die seit Beginn des Kriegs unermüdlich im Einsatz sind. (mz)