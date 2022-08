Ein grünes Kleinod voller Leben in Ottobeuren

Nur 35 Quadratmeter ist das Gärtchen von Christine und Axel Thiel in Ottobeuren groß.Das Ehepaar zeigt in unserer Naturgarten-Serie, wie im Kleinen der Natur Raum gegeben wird.

Zehn Unterallgäuer Gärten sind Ende vergangenen Jahres mit dem bayerischen „Naturgarten“-Siegel ausgezeichnet worden. Jetzt, wo alles grünt und blüht, stellen wir diese Oasen für Menschen, Pflanzen und Tiere vor – und zeigen, wie leicht man sich davon etwas abschauen und selbst etwas für die Artenvielfalt tun kann. Heute: Christine und Axel Thiel in Ottobeuren.

Das Glockengeläut der Basilika Ottobeuren ist deutlich zu hören. Christine (46) und Axel (55) Thiel wohnen zentrumsnah. Ihren Garten haben sie dennoch zu einem Kleinod gemacht, das das Naturgarten-Siegel trägt. „Willkommen im wohl kleinsten Garten mit einem solchen Siegel“, begrüßt Axel Thiel und lädt auf die hölzerne Terrasse ein. Von dort hat das Ehepaar einen guten Blick auf den gesamten Garten. Sie ist eigentlich schon Teil dieses Lebensraumes für Pflanzen und Tiere. Das ist ihnen besonders wichtig.

Die Ottobeurer wollen Tieren und Pflanzen ein Zuhause geben

Seit 16 Jahren leben Christine und Axel Thiel in ihrem Haus in Ottobeuren. Sie ist Kinderkrankenschwester, er führt selbstständig ein Catering-Unternehmen. Beide lieben es, im Garten zu sein. „Der hat sich im Laufe der Zeit immer wieder gewandelt“, erzählt Axel Thiel. Schon vor längerer Zeit sei ihm aufgefallen, dass Gärten heutzutage häufig starr seien, mehr aus Wiese und Hecke bestünden. „Pflegeleicht kann aber durchaus auch ein anderer Garten sein, wenn eben etwas wachsen darf“, ist er der Meinung. Er möchte Tieren und Pflanzen ein Zuhause geben. Alles sei letztlich ein Kreislauf und somit auch ein Geben und Nehmen. „Je offener man ist, umso mehr Tiere kommen zum Beispiel auch“, erzählt er aus seinen Erfahrungen. Der 55-Jährige ergänzt: „Hier wird nichts bekämpft. Für mich gibt es auch keine Unkräuter.“

Wieso Naturgarten-Siegel? Der Garten der Thiels ist gut 70 Quadratmeter groß, davon sind 35 Quadratmeter begrünt. Kann auf einer solch kleinen Fläche ein Naturgarten entstehen? Definitiv, so Axel Thiel. Aktuell hat er 75 bekannte Pflanzenarten in seinem Garten gezählt. Im Garten steht eine Holzhütte. Sie dient im Herbst als Lagermöglichkeit für Feuerholz, im Sommer werden dort Kartoffeln und Tomaten angebaut. Apfel-, Birn- und Kirschbäume, Salbei, Oregano, Käsepappel, Petersilie, Pfefferminze, Rosmarin, Rhabarber, Kugeldistel, Johannisbeere, Hortensie, Brennnessel, Efeu: Man sich in diesem Garten kaum sattsehen an seiner Vielfalt. Den Dünger erstellt Axel Thiel selbst und er orientiert sich beim Pflanzen auch an den Mondphasen: „Eigentlich ist es ein veganer Garten“, meint Thiel.

Vor allem herrscht Leben in diesem grünen Kleinod. Da gibt es eine Hummelburg, Igel, eine Erdkröte, Vögel sowie Wildbienen, die sich in der Holzhütte eingenistet haben. „Und auch die Bambushecke lebt“, erzählt Thiel freudig. Ihm gefällt besoners, dass sich der Garten je nach Jahreszeit verändert: „Er ist wie ein Bühnenbild im Theater“, beschreibt das der 55-Jährige.

Der Garten ist für das Paar keine Arbeit, sondern Freude

Der Garten sei für das Ehepaar „keine Arbeit, sondern Freude“ und bedeute Spaß, betont es. Vor allem Christine Thiel genießt das. Nahezu täglich sind die beiden draußen. „Wenn wir Zuhause sind, dann wohnen wir förmlich im Garten“, sagt Christine Thiel.

Letztlich gehe es um ein Stück Lebenseinstellung. Mit ihrem Garten möchte das Ehepaar zeigen, dass es nicht immer einer großen Fläche bedarf, um etwas für die Artenvielfalt und somit für die Natur zu tun. Gerade mit Blick auf das Leben in einer Stadt sei das ein wichtiger Punkt. Christine und Axel Thiel möchten mit ihrem Kleinod motivieren und Mut machen, der Natur Raum zu geben – auch wenn nicht so viel Platz vorhanden ist.