Ein junger Mann soll seine Freundin vergewaltigt haben

vor 51 Min.

Übergriffe auf Frauen landen nicht immer vor Gericht. In einem Fall, der nun vor dem Amtsgericht verhandelt wurde, führte erst eine aufmerksame Befragung durch die Polizei dazu, dass eine weitere Straftat ans Licht kam.

Plus Eine 17-Jährige geht zur Polizei, weil ihr Freund sie verletzt haben soll. Dort kommen noch viel schwerwiegendere Vorwürfe ans Licht. Jetzt steht er vor Gericht.

Von Dominik Bunk

In einer harmonischen Beziehungen sollten sich beide Partner immer auf Augenhöhe begegnen. In toxischen Beziehungen sieht das aber grundlegend anders aus. Eine davon gipfelte in einer Anklage – und ein heute 22-Jähriger landet vor dem Memminger Amtsgericht. Der Vorwurf: Vergewaltigung und Körperverletzung.

