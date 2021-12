Wie ein Ritual Trauernden an Weihnachten helfen soll

Plus Weihnachten ist ein Familienfest. Doch wie ist das, wenn man gerade erst einen lieben Menschen verloren hat? Ein Besuch im Café Regenbogen für Trauernde.

Doris, Eva und Monika ist der Schmerz nicht direkt anzusehen, aber irgendwie ist er spürbar. Alle drei haben erst vor Kurzem ihre Ehemänner verloren. Jetzt stehen sie vor der Frage, wie sie diesen Verlust bewältigen sollen. Wie sie Weihnachten feiern sollen, wo doch der Mensch fehlt, der ihnen so ungeheuer viel bedeutet hat. Im Café Regenbogen des Sankt-Elisabeth-Hospizvereins hoffen sie auf Antworten.