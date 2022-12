Diese Unterallgäuer Kommunen bekommen Schlüsselzuweisungen

Der Freistaat unterstützt die Städte und Gemeinden. Nicht alle kommen in den Genuss der staatlichen Zuschüsse. Das ist aber ein gutes Zeichen.

Der Freistaat Bayern macht über den Gemeinden wieder das alljährliche Füllhorn auf. Das Zauberwort heißt Schlüsselzuweisungen. Diese Gelder bekommen Kommunen als Ausgleich an die Hand, die vor zwei Jahren eher schlechtere Steuereinnahmen hatten.

Das Unterallgäu bekommt 41,7 Millionen Euro, die kreisfreie Stadt Memmingen rund 7,2 Millionen Euro, teilte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) mit. Die kreisangehörigen Gemeinden erhalten davon zusammen rund 19,8 Millionen Euro, der Landkreis 21,9 Millionen Euro.

Die bayerischen Kommunen liegen bei der Investitionsquote im Ländervergleich schon seit vielen Jahren auf Platz eins. „Doch auch die Kommunen sind von den Kostenexplosionen in diesem Jahr betroffen. Deswegen werden für 2023 die Schlüsselzuweisungen weiter erhöht – damit unsere Kommunen weiter ihre Aufgaben erfüllen und weiter in die Zukunft investieren können“, so Holetschek.

Bayernweit stehen 4,27 Milliarden Euro zur Verfügung

Landesweit stehen 2023 für die Schlüsselzuweisungen 4,27 Milliarden Euro zur Verfügung. Das sind 267 Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr (plus 6,7 Prozent). Im Unterallgäu steigen die Zuschüsse insgesamt nur marginal. Das ist der insgesamt guten Steuerkraft geschuldet.

Die Abgeordneten Bernhard Pohl (Freie Wähler) und Franz Josef Pschierer (FDP) begrüßten die Hilfen für die Kommunen. Sie könnten damit weiter investieren.

Diese Beträge in Euro erhalten die Gemeinden 2023 (in Klammern der Wert von 2022):

Amberg 289.400 € (367.144)

Apfeltrach 356.556 (302.788)

Babenhausen - (-)

Bad Wörishofen 2,88 Mio. € (1,95 Millionen)

Benningen - (-)

Böhen 256.620 (273.748)

Boos 635.300 (703.716)

Breitenbrunn 914.900 (867.968)

Buxheim 603.780 (397.628)

Dirlewang 589.828 (646.668)

Egg a. d. Günz 185.892 (144.760)

Eppishausen 372.180 (296.748)

Erkheim - (70.488)

Ettringen - (-)

Fellheim 24.620 (144.700)

Bad Grönenbach - (-)

Hawangen - (-)

Heimertingen - (-)

Holzgünz - (190.996)

Kirchhaslach 518.136 (476.032)

Kirchheim 159.164 (352.408)

Kronburg 515.280 (443.752)

Lachen 516.404 (185.632)

Lauben 556.884 (468.748)

Lautrach 548.004 (520.060)

Legau - (-)

Markt Rettenbach 1,138 Mio. (989.856)

Markt Wald 797.192 (815.152)

Memmingerberg - (-)

Mindelheim - (-)

Niederrieden 584.216 (544.668)

Kammlach 555.852 (261.256)

Oberrieden 451.216 (453.852)

Oberschönegg - (-)

Ottobeuren 1,12 Mio. (1,22 Mio.)

Pfaffenhausen 9.872 (22.068)

Pleß 310.044 (267.128)

Salgen - (-)

Sontheim 1,078 Mio. (900.748)

Stetten - (-)

Trunkelsberg 767.484 (723.204)

Türkheim - (-)

Tussenhausen - (-)

Ungerhausen - (-)

Unteregg 561.072 (500.636)

Rammingen 322.436 (229.800)

Westerheim 694.228 (503.740)

Wiedergeltingen 311.736 (240.700)

Winterrieden 306.776 (241.204)

Wolfertschwenden - (-)

Woringen 86.532 (108.840)

Kettershausen 792.676 (691.928)

Insgesamt: 19,8 Millionen Euro (19,2 Millionen). (mz)