Einfacher zur günstigsten Fahrkarte

Wer nicht regelmäßig mit Bus und Bahn fährt, steht mitunter ein wenig ratlos vor dem Fahrkartenautomaten: Welches Ticket ist für die geplante Fahrt das richtige? Und welches das günstigste? Diese Fragen soll im Unterallgäu, der Stadt Memmingen und im benachbarten Günzburg ab 2026 das ID-basierte Ticketsystem „VVM-Bestpreis“ ganz von selbst beantworten.

Der Fahrgast hält beim Ein- und Aussteigen lediglich seine Bank- oder Kreditkarte an ein Lesegerät an der Haltestelle. So löst er ein digitales Ticket und bezahlt automatisch den günstigsten Preis für diese Strecke, ohne die Tarife kennen und ein spezielles Ticket auswählen zu müssen. „Das neue System ermöglicht eine sehr einfache Nutzung des ÖPNV und wird diesen attraktiver machen“, ist Landrat Alex Eder überzeugt.

Das neue System soll möglichst viele zum Umstieg auf Bus und Bahn bewegen

Die Geräte können auch QR-Code-Tickets lesen, also auch das Deutschlandticket. Für Fahrgäste, die keine Bankkarte haben, etwa Schülerinnen und Schüler, soll es eine eigene Karte geben. Ziel des neuen Ticketsystems ist es, Fahrten mit dem ÖPNV so einfach wie möglich zu machen und so möglichst viele zum Umstieg auf Bus und Bahn zu bewegen. Das System, bei dem es sich um Gemeinschaftsprojekt des Verkehrsverbunds Mittelschwaben (VVM), der Landkreise Unterallgäu und Günzburg und der Stadt Memmingen handelt, soll im Laufe des kommenden Jahres verfügbar sein.

Bereits im Dezember hatte der Unterallgäuer Mobilitätsausschuss der Einführung des Ticketsystems zugestimmt, sofern es dafür Fördermittel vom Bund gibt. Wenige Wochen später wurden diese vom Verkehrsministerium bewilligt: Es übernimmt 65 Prozent der Gesamtkosten in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Den Eigenanteil des Landkreises beziffert das Landratsamt mit 27.300 Euro.