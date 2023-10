Unterallgäu

vor 15 Min.

Einziger AfD-Sieg in Schwaben: Warum ist Oberrieden Hochburg der Rechten?

In keiner Gemeinde in Schwaben wählte ein so großer Anteil der Menschen die AfD wie in Oberrieden.

Plus In Oberrieden im Unterallgäu bekommt die AfD die meisten Stimmen – als einzige Kommune in ganz Schwaben. Den Bürgermeister der Gemeinde wundert das nicht.

Von Johann Stoll

Wieder Oberrieden, wie schon vor fünf Jahren. In der 1230-Einwohner-Gemeinde, die zur Verwaltungsgemeinschaft Pfaffenhausen gehört, hat die AfD im Stimmkreis Kaufbeuren ihr bestes Ergebnis eingefahren. 31,3 Prozent für die AfD bedeuten: Jeder Dritte in der Gemeinde Oberrieden hat die Rechtspopulisten gewählt, die in Teilen als rechtsradikal gelten. In Oberrieden selbst liegt der Wert für Patrick Herkommer mit 38,8 Prozent sogar noch höher. In keiner anderen Kommune im Stimmkreis lag der AfD-Politiker vorn. Überhaupt gab es keine andere Gemeinde in ganz Schwaben, in der die AfD die meisten Stimme holte. Woran liegt das?

Oberriedens Bürgermeister wundert der Höhenflug der AfD nicht

Bürgermeister Robert Wilhelm zeigte sich wenig überrascht vom Ausgang der Wahl in seiner Gemeinde. „Das hatten wir vor fünf Jahren auch schon, warum sollte das ein paar Jahre später anders sein?“, sagt er. Die AfD hat allerdings gegenüber 2018 in Oberrieden noch einmal zugelegt. Damals kam die Partei auf 23,6 Prozent der Zweitstimmen, jetzt auf 31,8. Wilhelm sagt, ein paar Leute in seiner Gemeinde fänden die AfD ganz toll. Diese Unterstützer hätten im Ort stark plakatiert. Dagegen könne er nichts unternehmen. „Wir haben keine Handhabe“, sagt der Bürgermeister. Es sei Grundsatz der Demokratie, alle Parteien machen zu lassen, sofern sie nicht verboten sind. Und das ist bei der AfD nicht der Fall.

