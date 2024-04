Unterallgäu

18:00 Uhr

Endlich wieder rauf aufs Rad: Die Trends der Saison

Plus Die Fahrradhändler im Landkreis Unterallgäu haben zum Saisonstart gut zu tun und wissen auch, warum E-Bikes nicht unbedingt etwas für Kinder sind.

Von Sabine Adelwarth

Frische Luft, Sonne und raus in die Natur: Das Radfahren ist nach wie vor sehr beliebt und gerade Touren mit dem E-Bike bieten viele Möglichkeiten. Der Fahrradmarkt boomt ungebrochen, wie eine Umfrage unter Fachhändlern in der Region ergab. Während der Corona-Pandemie stieg die Nachfrage nach E-Bikes stark an, sodass es bundesweit zu Lieferengpässen kam. Doch diese Situation hat sich mittlerweile wieder komplett erholt. „Es herrscht nach wie vor ein großer Bedarf an Rädern, doch die Lieferfähigkeit hat sich wieder normalisiert“, bestätigt Thomas Osswald vom gleichnamigen Fahrradgeschäft in Bad Wörishofen.

„Derzeit möchten die Kunden gerne E-Bikes mit geringem Gewicht und breiten Reifen“, erzählt Christian Steinmaier vom Mindelheimer Rad Pavillon. „Die Leute fühlen sich mit breiten Reifen einfach sicherer“, sagt Helmut Augustin von Radl Augustin in Türkheim. Die Kundschaft lege zudem großen Wert auf gute Qualität. Der Kauf bei einem Fachhändler habe gegenüber Onlinekäufen den großen und wichtigen Vorteil, dass die Räder auf die Person eingestellt und angepasst werden kann. „Eine richtige Sitzposition ist das A und O“, betont Christian Steinmaier.

